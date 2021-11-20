Derbide hava 10 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 10 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 10 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 81 olacağı belirtildi.