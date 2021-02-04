Derbide gözler kalecilerde

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı 4 lig müsabakasında 2 gol yedi. Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır ise ligde görev aldığı 21 maçta kalesinde 21 gol gördü.

Süper Lig’in 24. haftasında Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığından dolayı ligde 18 müsabaka görev alamadı. Bu süreçte Okan Kocuk ile Fatih Öztürk oynadı. Muslera sakatlığını atlattıktan sonra ilk mücadelesine Denizlispor karşısında çıktı. Deneyimli eldiven, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta kalesinde 2 gol gördü, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır ise, Süper Lig’de geride kalan 22 haftada cezasından dolayı 1 mücadelede görev almadı. 22 yaşındaki file bekçisi ligde görev aldığı 21 müsabakada kalesinde 21 gol yedi. Altay bu müsabakaların 7’sinde de kalesinde gol görmedi.