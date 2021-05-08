Derbide başkanlar yan yana

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Süper Lig’in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ederken iki kulübün başkanları protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’le yan yana takip etti.