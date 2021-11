Derbide 3 altın puan Fenerbahçe'nin oldu!

Zirve yarışından uzak kalan iki ezeli ekip Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında Nef Stadı’nda kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadelenin yaşandığı ve son anları nefes kesen derbinin skorunu 90+4’te Miguel Crespo’nun golü tayin etti. Fenerbahçe dört maçlık galibiyet hasretini Galatasaray deplasmanında 2-1’lik skorla dindirdi ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Sarı lacivertlilerin Galatasaray deplasmanındaki 7 yıllık yenilmezlik serisi de devam etmiş oldu.

Maçın 16. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Mesut Özil’e engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda özellikle Galatasaray’ın çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer ve savunmacısı Kim Min Jae çok kritik müdahalelere imza attı. Maçın 83. dakikasında Marcel Tisserand’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, bir dakika sonra Mbaye Diagne’nin golüyle sarsıldı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, golden önce faulü tespit edince gol geçersiz sayıldı. Maçın senaryosunu 90+4’te Miguel Crespo’nun golü değiştirdi ve Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23’e yükseltti ve 5. sıraya yükseldi. Galatasaray ise, 21 puanla 8. sırada kaldı.

İLK CİDDİ POZİSYON!

Maçın başında iki takım da rakip yarı sahada kalabalık şekilde hücum etme anlayışına sahip şekildeydi. Ve ilk ciddi atak 10. dakikada Galatasaray’dan geldi. Kim Min Jae’nin pas hatasında orta sahada topu kapan Galatasaraylı futbolcular, Kerem Aktürkoğlu’nu topla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu savunmanın arasına sızan Feghouli’yi iyi gördü. Cezayirli futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı, ancak kaleci Berke Özer’i geçemedi.

KEREM PLASEYİ BIRAKTI!

Dakikalar 16’yı gösterdiğinde bu kez kaleci Berke ile karşı karşıya kalan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe’nin tüm hatlarıyla Galatasaray yarı sahasında olduğu sırada topu kapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile hızlıca hücuma çıktı. Fenerbahçe savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda, Morutan’ın ara pasında ceza yayı üzerindeki Kerem Aktürkoğlu topu aldı. 23 yaşındaki futbolcu topu düzelttikten sonra bekletmeden yaptığı plase vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ı öne geçiren golü attı. | Foto: DHA

KAPTAN MESUT ÖZİL DENGEYİ GETİRDİ

Galatasaray’ın golünden sonra oyundan düşmeyen Fenerbahçe, 31. dakikada kaptanı Mesut Özil ile skora dengeyi getirdi. Galatasaray’ın golünde Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahadaydı. Bu kez Galatasaray tüm oyuncularıyla Fenerbahçe yarı sahasındayken kaptırılan topu İrfan Can Kahveci aldı. İleriye hareketlenen Mesut Özil’e uzun bir pas yolladı. Galatasaray savunmasının arkasına çok iyi sarkan Mesut Özil, 70 metre topu sürdükten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

Mesut Özil ve takım arkadaşlarının gol sevinci | Foto: Fatih Erdoğdu/Sözcü

KIM MIN JAE GOLÜ ÖNLEDİ

İkinci yarıda iki takım da oyuna dengeli başlarken, 57. dakikadaki bir pozisyonda Fenerbahçe savunmacısı Kim Min Jae mutlak bir golü önledi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Patrick van Aanholt yerden pasını verdi. Halil Dervişoğlu altıpas içinde topu ağlara göndermek üzereyken araya giren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, rakibine vuruş şansı vermeyerek kritik bir müdahalede bulundu.

Dakika 62’de bu kez Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Mesut Özil’in pasında Mergim Berisha bekletmeden tek pasla sol kanattaki Mert Hakan Yandaş’a topu aktardı. Mert Hakan ters kanatta müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci’yi iyi gördü. Topu güçlükle kontrol eden İrfan Can Kahveci, vuruşunda Fernando Muslera’yı geçemedi. İkinci yarının ilk bölümü geride kaldıktan sonra Fatih Terim ve Vitor Pereira’dan oyuna müdahaleler geldi. Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ve Morutan oyundan çıkarken, Mbaye Diagne ve Taylan Antalyalı maça dahil oldu. Fenerbahçe’de ise, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa’nın yerine Miguel Crespo ve Bright Osayi Samuel oyuna girdi.

BERKE’DEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer, ilk derbisinde kritik kurtarışlara imza attı. Karşılaşmanın 70. dakikasında hızlı hücum geliştiren Galatasaray’da, Taylan Antalyalı sağ kanattaki Cicaldau’ya pasını verdi. Rumen futbolcu topu sol ayağına aldıktan sonra uzak köşeye yerden şık bir vuruş yaptı. Genç kaleci Berke Özer aynı şıklıkla yaptığı kurtarışla topu son anda kornere çelmeyi başardı. Bu şut Galatasaray’ın ikinci yarıdaki ilk isabetli şutu oldu. Dakika 81’i gösterdiğinde bu kez Mbaye Diagne kaleci Berke ile karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe savunmasının arasına atılan topu iyi kontrol eden Diagne, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Berke Özer ayaklarıyla golü önledi.

KIRMIZI KART VE ÜÇÜNCÜ GOL!

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart gören Fenerbahçe savunmacısı Marcel Tisserand, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tisserand, Kerem Aktürkoğlu’na ceza sahası dışında sol çaprazda yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu pozisyonunda devamında serbest vuruş kazanan Galatasaray, Mbaye Diagne ile golü buldu ancak, VAR devreye girdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Patrick Van Aanholt’un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mbaye Diagne’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek faul gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

CRESPO’DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Fenerbahçe’nin 10 kişi kaldığı anlarda sahneye Miguel Crespo çıktı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Diego Rossi’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Miguel Crespo’nun sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından maçtaki ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. (sozcu.com)