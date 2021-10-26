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Derbi bitti ama Galatasaray taraftarlarında olay bitmedi! O oyuncu takımda istenmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında penaltı kaçıran Mostafa Mohamed'e ise sarı-kırmızılılardan tepki var. Taraftarlar sosyal medyada Mısırlı golcüyü ağır eleştirirken, bonservisinin alınmayarak takımdan gönderilmesi konusunda görüş belirtti.

Spor 26.10.2021, 10:34
Derbi bitti ama Galatasaray taraftarlarında olay bitmedi! O oyuncu takımda istenmiyor

Galatasaray zirve yolunda kritik Beşiktaş maçını kaybederek Süper Lig'de 8. sıraya geriledi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Dev derbinin 81. dakikasında Mohamed'in penaltıyı gole çevirememesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar adeta yıkıldı.

MOHAMED'İN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın skora dengeyi getireceği penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı. 78. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Mısırlı golcünün bonservisinin alınmaması ve takımdan gönderilmesini istediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.

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