Son Dakika
Derbi bitti ama Galatasaray taraftarlarında olay bitmedi! O oyuncu takımda istenmiyor
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında penaltı kaçıran Mostafa Mohamed'e ise sarı-kırmızılılardan tepki var. Taraftarlar sosyal medyada Mısırlı golcüyü ağır eleştirirken, bonservisinin alınmayarak takımdan gönderilmesi konusunda görüş belirtti.
Spor 26.10.2021, 10:34
Galatasaray zirve yolunda kritik Beşiktaş maçını kaybederek Süper Lig'de 8. sıraya geriledi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Dev derbinin 81. dakikasında Mohamed'in penaltıyı gole çevirememesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar adeta yıkıldı.
MOHAMED'İN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın skora dengeyi getireceği penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı. 78. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Mısırlı golcünün bonservisinin alınmaması ve takımdan gönderilmesini istediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.