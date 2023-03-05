Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

Tekirdağspor ile Bilecik 1969 Spor arasında oynanan maçta dakikalar 04.17’yi gösterdiğinde depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncak yağdı.

BAL 11. Grup 16. haftasında Tekirdağspor, Bilecik 1969 Sporu konuk etti. Maçtan önce her iki takımın futbolcuları ’Yaralarımızı hep birlikte saracağız’ pankartıyla sahaya çıktı.

Müsabakada Kahramanmaraş merkezli depremin meydana geldiği saat olan 04.17’ye dikkat çekildi. Maçta dakikalar, 04.17’yi gösterdiğinde taraftarlar, depremde etkilenen çocuklar için yanlarında getirdikleri oyuncakları hep birlikte sahaya fırlattı.

Saha kısa süreliğine oyuncak yağmuruna tutulurken, biriken oyuncaklar daha sonra depremzede çocuklara gönderilmek üzere sahadan toplandı.

Tekirdağspor, bir nebzede olsa depremzede çocukların kalbine dokunmuş olacak.