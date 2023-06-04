Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay’a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Spor 04.06.2023, 22:47
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay’a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı’nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına başlarken, deprem bölgesinde de taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.