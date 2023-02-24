Depremden kurtulan milli sporcu kardeşlerin ilk işi masa tenisi oynamak oldu

Türkiye Masa Tenisi Milli Sporcusu dört kardeşin Hatay’da yaşadıkları depremin ardından ilk işleri masa tenisi oynamak oldu. Anne ve babasını sırtlarında taşıyarak binadan çıkartan milli sporcu kardeşler, masa tenisi oynayarak depremde yaşadıkları dehşeti unutmaya çalışıyorlar.

Suriye’nin Hama kentinde yaşayan Suriye uyruklu Tasnim (22), Betül 205), Nahide (17) ve Mustafa (14) Nebhan kardeşler, ülkelerinde çıkan savaş sebebiyle Türkiye’ye sığındı. Hatay’da yaşamaya başlayan Nebhan kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türk vatandaşlığına alındı. Suriye’de babaları Zekeriya Nebhan önderliğinde masa tenisi oynayan kardeşler, birçok başarı ve şampiyonluk elde etmelerinden ötürü Türkiye Masa Tenisi Milli Takımına seçildi. Türkiye Masa Tenisi Milli Sporcuları Tasnim, Nahide, Betül ve Mustafa Nebhan kardeşler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlere Hatay’da yakalandı. Deprem esnasında ilk önce hafif bir sallantı hisseden Nebhan kardeşler, sallantının şiddeti artınca kardeşleri ile birlikte korkarak anne ve babasının yanına gitti. Anne, babası ve kardeşleri ile birlikte evden dışarı çıkmak isterken yaşanan panik sonrasında annesi merdivenlerden düştü, annesine yardım etmek isteyen babasının üzerine de dolap devrildi.

Yaşları 14 ila 22 arasında değişen milli sporcu 4 kardeş, önce annelerini ardından da babalarını evden dışarı çıkarmayı başardı. Ayakları çıplak ve zor şartlarda ilk geceyi çadırda geçiren Nebhan ailesi, daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesine babalarının bir arkadaşının yanına gitti. Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenör Nermin Şenol, bir süre sonra milli takımdan tanıdıkları kardeşlere uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Nebhan kardeşleri ikna ederek Kastamonu’ya getiren Antrenör Nermin Şenol, Kastamonu’da kardeşleri önce okula kayıt ettirdi ardından masa tenisinden ayrı kalmamaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan masa tenisi salonuna götürdü. Burada antrenmanlara başlayan milli sporcu Nebhan kardeşler, hem antrenman yapıyor hem de yaşadıkları deprem travmasından kurtulmaya çalışıyor.

"Milli sporcularımız bundan sonraki spor hayatlarını Kastamonu’da devam edecekler"

Milli takım sporcusu kardeşlerin bundan sonraki spor hayatlarını Kastamonu’da devam edeceklerini belirten Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Antrenör Nermin Şenol, "6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinde vatandaşlarımızı kaybettik. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben daha önceden çocukların hepsini tanımıyordum. En küçük kardeş Mustafa’yla birlikte yurtdışına milli takım maçına gittik, aramızda bir bağ oluştu ve o günden sonra çocuklarla sürekli iletişim halindeydik. Bu yaşadığımız depremden sonra aklıma direkt çocuklar geldi. Mustafa ile birkaç gün iletişim kurmaya çalıştım, cevap alamadım. Üzerinden yaklaşık 4 gün geçtikten sonra Mustafa, ‘Hocam iyiyiz biz’ diye Dörtyol ilçesine geçtiklerini söyledi. Tekrardan birkaç gün iletişim kuramadım, en büyük ablaları Tasnim’in numarasına ulaştı. Tasnim ile iletişim kurmaya başladım. Daha sonra çocukların Dörtyola babasının arkadaşının yanına yerleştiğini öğrendim. Evlerinin tamamen yıkılmış olduklarını, çadırda yattıklarını öğrendik. Sonrasında çocuklarla beraber iletişim kurmaya başladık. Ben, Kastamonu Masa Tenisi ailesi olarak destek olmak istedim, sporcularımızı Kastamonu’ya davet ettim. Başta anne ve babalarını bırakıp gelmek istemediler, daha sonra çok soğuk olduğunu ve çadırda kaldıklarından dolayı, teklifimi kabul ettiler. Bizlerde Kastamonu Masa Tenisi ailesi olarak, bundan sonraki süreçte ne yapabileceğimizi bir gün içerisinde planladık. Gerek barınma, giyim ve gıda gibi her türlü yapacağımız yardımları hazırladık. Çocuklar için biletler aldık, Hatay’dan çocukları alıp Kastamonu’ya getirdik. Geldiğimizde antrenmanlara başladık. İhtiyaçlarını halen karşılamaya devam ediyoruz, şu an çocuklarımızın hiçbir eksiği kalmadı. Bundan sonraki yaşantı ve spor hayatlarını Kastamonu’da devam edecekler” diye konuştu.

“Masa tenisi oynayarak deprem psikolojilerini üstlerinden kaldırmak için katkı sağlamak istiyoruz”

Masa tenisi oynayarak deprem psikolojisinden kurtulmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şenol, “Deprem psikolojisinden çıkamadılar, o psikolojiyi ancak masa tenisi yardımıyla atabileceklerdi. Top sesini duymayı çok seviyorlardı, bizlerde o masa tenisi heyecanını tekrardan yaşamaları için salona getirip, buradaki o ambiyansı yakalamak istedik. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlar edinip yeni kişiler tanıdılar. Bizlerde psikolojiyi masa tenisine yeni şampiyonluklar getirerek. Burada antrenmanlarını devam ettirmelerini istiyoruz. Bu sayede de deprem psikolojilerini üstlerinden kaldırmak için katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tasnim Nebhan: "Annemizi ve babamızı omuzlarımızda binadan bizler çıkardık”

12 yıldır masa tenisi oynadığını söyleyen Türkiye Masa Tenisi Milli Sporcusu Tasnim Nebhan ise, “Çok iyi bir sporcuydum daha sonra bir anda savaş çıktı maalesef bizde Türkiye’ye gelmeye mecbur kaldık. İlk önce kampta kaldık. Kamp müdürümüz Ercüment Ülkümen Beye çok teşekkür ediyorum, bize salon, top ve raket ayarladı. Daha sonra antrenmanlara geri başladık. Kardeşlerimi de çalıştırayım diye düşündüm, babamda sağ olsun kardeşlerimi çalıştırmaya başladık hem Nahide hem de Mustafa ve Betül zaten onlar daha önce oynuyordu. Betül’de çok iyi masa tenisi oynuyor. Oda işitme engelli, çok iyi masa tenisi oynuyor, şampiyonlukları var. İlerleyen zamanlarda kardeşlerimde milli sporcu olduğu için Türkiye vatandaşı olduk çok şükür. Sonrasında Hatay’ın Antakya ilçe merkezinde kalmaya başladık. Baktık her yer sallanıyor bir anda deprem olduğunu fark ettik bizde 4 kardeş hemen kalkıp anne ve babamın yanına koştuk, annem dengesini kaybetti bir anda sırt üstü düştü babamın da sırtına dolap düştü ama çok şükür sağ salim annem ve babamı oradan çıkardık. Annemi ve babamı binadan çıkarmayı başardık. Çok mutluyum çok şükür hepimiz yaşıyoruz ama çok kötü bir gece yaşadık maalesef. Daha sonra babamın arkadaşının evine gittik. Sağ olsun oda bize destek oldu ve 1-2 gün kaldık. Çok ikna etmeye çalıştım ‘gidelim’ diye ama annemin sırtı kırık diye gelemedi benimle. Nermin Hocama da çok teşekkür ederim, kardeşlerimle beni gelip aldı. Kastamonu’ya getirdi çok iyi destek oldu bize. Buraya geldiğimizde Nermin hocam kardeşlerimi okullara yazdırdı, bizde masa tenisi antrenmanlarına başladık. Masa tenisi bize çok iyi geliyor, yaşadıklarımızı unutturuyor. Her gün antrenmanlara geliyoruz. Bize o kadar destek oluyor ki anlatamam. Bize çok fazla destek oluyor Nermin hocamız, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

Betül Nebhan: "İşitmiyorum ama hissediyorum, çok korktum deprem olurken”

Deprem olduğunda çok korktuğunu ifade eden Türkiye Masa Tenisi Milli Sporcusu Betül Nebhan da, “Annem için, babam için, kardeşlerim için çok korktum. Hem kendimi hem de ailemi kurtarmak istedim. Ben işitmiyorum ama tabii ki her şeyi hissediyorum. Çok korktum, binadan çıktığımızda ayaklarımız çıplaktı. Yerde cam kırıkları vardı, onun üzerine bastım. Taşlara da bastım. Ayakkabısız binadan çıktık ama çok şükür o binadan çıkabildik. Ben masa tenisi oynamayı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Nermin hocama bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.