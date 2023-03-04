Depremden etkilenen stadyumda Ankara Keçiörengücü maçı oynanmayacak

Erzurumspor FK Kazım Karabekir Stadyumu’nun yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi sonucu, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin raporları ile Ankara Keçiörengücü maçının Rize’de oynanacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde etkili olan depremler sonucu Erzurumspor FK Kazım Karabekir Stadyumu da hasar alan yapılar arasına girdi. Bunun sonucunda Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda Ankara Keçiörengücü maçının başka bir stadyumda oynanmasına karar verildi. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “8 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü müsabakasının, yapılan hasar tespit çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanamayacağına karar verilmiştir” dedi. Öte yandan 08 Mart Çarşamba gününü yapılacak olan maç Rize’de Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak.

Hasar durumu ve diğer gelişmeler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin incelemesi sonrası açıklanacak.