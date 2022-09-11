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Deplasmana kamyonet kasasında gittiler
İstanbul’dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar stadyuma kamyonet kasasında gitti.
Spor 11.09.2022, 12:41
İstanbul’dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar stadyuma kamyonet kasasında gitti.
İstanbul’da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa’ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa’ya kadar kamyonetin kasasında gitti. Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı.
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