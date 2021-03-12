Deplasman takımı Trabzonspor!

Bu sezon 14 deplasman maçından 8'ini kazanan Trabzonspor'un 5 beraberliği, yalnızca 1 mağlubiyeti var. Bordo-mavililerin tek yenilgisi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta 3-1 lik skorla geldi.

Trabzonspor, iç sahaya göre dış sahada daha istikrarlı bir performans gösteriyor. Deplasmandaki başarı sıralamasında Fenerbahçe'den hemen sonra gelen ekip, dış sahalardan 29 puan topladı. Evinde oynadığı maçlardan ise 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç saha puan sıralamasında 9. luğunu koruyor.

ABDULLAH AVCI İLE DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YOK!

Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.Ekibin, Abdullah Avcı öncesinde deplasmanda hiç galibiyeti yoktu.

Trabzonspor 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için yarın saat 14.30’da Erzurum’a yola çıkacak. Karadenizli ekip, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği idman sonrası Erzurum’a hareket edecek.