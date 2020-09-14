banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Denver, Clippers karşısında seriyi son maça taşıdı

NBA'DE BATI KONFERANSI PLAY-OFF YARI FİNAL 6. MAÇINDA DENVER NUGGETS, LOS ANGELES CLİPPERS'I 111-98'LİK SKORLA MAĞLUP EDEREK SERİYİ 3-3'E GETİRDİ.

Spor 14.09.2020, 09:40
2
Denver, Clippers karşısında seriyi son maça taşıdı

NBA’de Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers’ı 111-98’lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3’e getirdi.

NBA’de heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-98 kazanan Denver, seriyi eşitledi ve 3-3 yaptı. 7. ve son maça taşınan seriyi kazanan Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak.

Denver’da Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaund, Jamal Murray 21 sayı, 5 asist ve Gary Harris 16 sayı, 4 asistle takımına katkıda bulundu. Clippers’ta ise Paul George’un 33 ve Kawhi Leonard’ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0