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Denizlispor’u lige tutan Mesut Bakkal’dan çağrı: "Bu kadroyu koruyun"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu kadronun korunmasını gerektiğini ifade ederek, "Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolcu gelirleri düştü. Hemen nakit paraya ihtiyacımız var, futbolcunun parasını dağıtacağız. Önümüzdeki sene lig deve dişi gibi, birisi alacaksa gelsin alsın" dedi.

Spor 18.05.2022, 16:50
Denizlispor’u lige tutan Mesut Bakkal’dan çağrı: "Bu kadroyu koruyun"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu kadronun korunmasını gerektiğini ifade ederek, "Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolcu gelirleri düştü. Hemen nakit paraya ihtiyacımız var, futbolcunun parasını dağıtacağız. Önümüzdeki sene lig deve dişi gibi, birisi alacaksa gelsin alsın" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında ligde kalmayı garantileyen Denizlispor, 38. ve son hafta sahasında 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Öncelikle şöyle bir fotoğrafa bakalım. Özellikle Denizlispor camiasına, Türk futboluyla ilgilenenlere de seslenmek istiyorum aslında şöyle bir bakmak lazım. Teknik heyetim ve oyuncularımla 14 lig maçına çıkmışız 27 puan, yani bu 2 puan ortalamasına Erzurum maçını aldığımız zaman iyi bir süreç, iyi bir durumdur. Ligin 1 hafta kala ligde tutmayı başardık. Ben kimseyi de suçlamıyorum, hatalar iyi niyetli yapılmış olsa bile bu söylediğim ifadeler tamamen durum tespitidir, kimseyi eleştirme anlamında söylemiyorum. Şimdi geçen sezon Süper Lig’e çıkan takımımız bu sene neredeyse 2. Lig’e düşüyordu. Tercihler mi yanlış, yoksa kulüp politikaları mı, bence ikinci durum. Hem teknik direktör, hem de futbolcu transfer politikası maalesef iflas etmiş. Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolcu gelirleri düştü. Bu saatten sonra yeni çıkan yasalar var. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım" diye konuştu.

"Batmaktan kurtulamazsınız esameniz okunmaz"

Kulübün batmaması için paraya ihtiyaç olduğunu açıklayan Bakkal, "Denizlispor’un kurtuluşu burada bence, taraftar kulübe bu anlamda destek verirse bütün krizler birkaç senede çözülür. Yoksa batmaktan kurtulamazsınız esameniz okunmaz. Yani para yok, ancak hem taraftarımızın, hem de Denizlispor’un sevenlerinin desteği şart. Oyuncularımıza kötü günde sahip çıkmak şarttır. Bir başkanın bir tekniğin çözeceği başka sorunlar var. Hiç uçuk gitmeye gerek yok. Hadi bulalım 160-200 milyon TL, ya da şuraya yeni bir tesis yapalım altyapıyı düzenleyelim, olacak mı?" dedi.

"Denizli’de ki kadro artık değerlendi, hepsinin isteyeni var"

Futbolcuların değerlendiğini ve başka takımlara gitme durumu olabileceğinden bahseden Mesut Bakkal, "Denizlispor bunun altından kalkabilir mi, rahatlıkla kalkabilir. Denizli’deki kadro artık değerlendi, hepsinin isteyeni var, hepsi bekliyor şimdi. Hepsinin de çok net biliyorum isteyeni var. Önce davranırsan tutarsın. Önümüzdeki sene lig deve dişi gibi. Burada sıkıntı şu olur. Bütün takımlarda yaşadım o durumu ’Zafer sarhoşluğu’ olur reçete budur. Ben buradayım gitmiyorum bir yere hadi buyurun, dışarıdan öyle yapılır diye bir şey yok. Şu anda hemen nakit paraya ihtiyacımız var, içerideki futbolcunun parasını dağıtacağız. Bu takımı ayın 25’inde toplayacağız, ondan sonraki sürece bakacağız. Şimdi bunun kıymetini bilme zamanı, kimseye bir göndermede yapmıyorum. Ama seneye bu şekilde dönmez bu devran, kapı kapı dolaşıp da para toplamayla dönmez. Yemek dahi çıkmaz, içerideki futbolcu baktı tavan yaptı 14 gol. Ben kendimi hiç saymıyorum ama inanılmaz mutlu çalıştım. Birisi alacaksa gelsin alsın, bir şey olacaksa gelsin alsın. Bunu söyleme hakkım var. Çünkü kurtardık" diye ifade etti.

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