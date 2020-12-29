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Denizlispor’da Varela 3 hafta yok
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16. haftasında DG Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı atlatan Sagal, takımla çalışmalara başlarken, adalesinde yırtık tespit edilen Varela ise 3 hafta sahalardan uzak olacak.
Spor 29.12.2020, 18:27
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16. haftasında DG Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı atlatan Sagal, takımla çalışmalara başlarken, adalesinde yırtık tespit edilen Varela ise 3 hafta sahalardan uzak olacak.Süper Lig’in 15. haftasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapan yeşil-siyahlı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 16.00’da Haluk Ulusoy Tesisleri’nde dinamik ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve pas oyunuyla devam etti. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Tedavisi sona eren Sagal takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen fizyoterapistleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası sol ön üst adalesinde küçük çaplı yırtık tespit edilen Varela’nın ise 3 hafta boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Ayrıca, Y. Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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