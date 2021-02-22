Denizlispor’da Recep Niyaz ve Ahmed Yasin’in durumu belli oldu

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınan Denizlispor’un başarılı futbolcuları Recep Niyaz ve Ahmed Yasin’in durumları belli oldu. Recep’in kalf alt adale zarında yırtık ve kanama, Ahmed’in ise ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Denizlispor’da yetenekli oyuncular Recep Niyaz ve Ahmed Yasin, sakatlıkları sebebiyle müsabakaya devam edememişlerdi. Denizlispor’dan futbolcuların son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumartesi günü oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan oyuncumuz Recep Niyaz’ın yapılan muayenesi ve çekilen MRI bulguları sonucunda kalf alt adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır. Futbolcumuz Recep Niyaz’ın Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş JK karşılaşmasında sahada olup, olamayacağı ilerleyen günlerde yapılacak ek kontroller sonrasında netlik kazanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ahmed Yasin’in ön çapraz bağında yırtık var

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Ahmed Yasin’in sakatlığına ilişkin ise, “Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan diğer futbolcumuz Ahmed Yasin’in ise ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş olup, futbolcumuzun ileri tetkikleri yapılmaktadır. Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır” denildi.