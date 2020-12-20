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Denizlispor’da Pantilimon kadrodan çıkarıldı
Yukatel Denizlispor’un A. Alanyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kaleci Pantilimon kadrodan çıkarıldı.
Spor 20.12.2020, 15:22
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Yukatel Denizlispor’un A. Alanyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kaleci Pantilimon kadrodan çıkarıldı.Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında bugün A. Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakaya dakikalar kala Denizlispor, Pantilimonun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Denizlispor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Kalecimiz Costel Pantilimon, bel ağrıları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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