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Denizlispor’da hedef en az 40 puan

Spor Toto 1. Lig’de ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı. Antrenmanda Kocaelispor ile oynanacak maç öncesi değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, ligde kalabilmek için en az 40 puana ulaşmaları gerektiğini vurguladı. Bakkal, “Şimdi durumumuz iyi. Takım olarak baktığımızda belli bir noktaya geldik. Hem performans olarak hem de sonuç olarak beklentimizin üzerinde performans veren bir takım var. Gittikçe de artıyor. Bu haftayı geldiğimiz noktayı yükselterek çalışmaya başladık” dedi.

Spor 15.03.2022, 13:23
Denizlispor’da hedef en az 40 puan

Spor Toto 1. Lig’de ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı. Antrenmanda Kocaelispor ile oynanacak maç öncesi değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, ligde kalabilmek için en az 40 puana ulaşmaları gerektiğini vurguladı. Bakkal, “Şimdi durumumuz iyi. Takım olarak baktığımızda belli bir noktaya geldik. Hem performans olarak hem de sonuç olarak beklentimizin üzerinde performans veren bir takım var. Gittikçe de artıyor. Bu haftayı geldiğimiz noktayı yükselterek çalışmaya başladık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftayı BAY geçirecek olan A. Denizlispor’da 30. hafta oynanacak olan Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanlar cuma gününe kadar aralıksız devam edecek. Önündeki maçlarda galibiyeti yakalamak isteyen Yeşil-siyahlılar, Kocaeli deplasmanından puanlarla dönmek istiyor. Önlerinde 9 maçın kaldığını ifade eden Teknik Direktör Mesut Bakkal bu maçların 5’inin kendi sahalarında olduğunu ve tamamını almak istediklerini söyledi. Desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirten Bakkal, kentin kendilerine gereken desteği vereceklerine inandıklarını ifade etti.

“Kocaeli maçına hazırlanacağız”

Önlerinde ki süreçte oynanacak maçlarda galibiyeti almak için sahada hazırlıklarını devam ettiğini belirten teknik direktör Bakkal, takımın performansının artığını ve tempoyu da artığının altını çizdi. Bakkal, “Şimdi durumumuz iyi. Takım olarak baktığımızda belli bir noktaya geldik. Hem performans olarak hem de sonuç olarak beklentimizin üzerinde performans veren bir takım var. Gittikçe de artıyor. Bu haftayı geldiğimiz noktayı yükselterek çalışmaya başladık. Tempo biraz daha artması gerekiyor. Bu bizim için fırsat. Cumaya kadar bu idmanlarımızı yapacağız cumartesi pazar dinleneceğiz. Ondan sonra daha 15 günümüz var. Kocaeli maçına hazırlanacağız. Zor bir süreçten geldik. İçeride Altınordu’yu mağlup ettik. Sonra hiç beklemediğimiz bir yenilgi. Ama benim için o maçtan sonra futbolcunun tekrar dik duruşu ve kazanılan Bolu, Balıkesir maçı bizim için olmazsa olmazdı. Çok zor bir maçtı. Kazanma oyunu oynayıp kazanan bir takım var” diye konuştu.

“Şimdi önümüzde 9 maç var”

Önlerinde 9 maç olduğunu ve bu maçlara talip olduklarını ifade eden Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Şimdi önümüzde 9 maç var. 5 tanesi içeride bir defa bu 5 maça talibiz. 30 puana herkes şöyle düşünüyor; işte rakipler de kazanıyor. Bizim de kazanmamız lazım. Bu dönemde ben hep şöyle söylerim. Biz kazanalım da rakiplerimiz ne yaparsa yapsın derim. Çünkü burada Tuzla ve Menemen’le oynayacağız iki tane final maçlarımız var. Şimdi iyi bir hava oluştu. Şimdi bu havayı desteklemenin gerektiğini düşünüyorum. Camia ve şehir olarak taraftar zaten yavaş yavaş kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya başladı. En azından açık trinünü dolduralım diyorum” şeklinde konuştu.

“5 maçı almamız gerekiyor”

Bu yıl oynanacak maçları kazanarak kapatmak isteyen Teknik Direktör Bakkal, “Artık eşik atlama maçlarımız başlıyor. Onun için de hep beraber olmak hep beraber istemek ve hep beraber enerjiyi tribünle sahaya yansıtmak gerekiyor. Takımdan çok memnunum. Çok özveriyle çalışan bir takım var. Onun için de şimdi destek zamanı. Bunda Denizli fazlası ile yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer 19 puandan 1 buçuk aylık kısa bir dönemde buraya gelen bir takım varsa. Bunlar da desteklenmeye hak ediyordur. Kocaeli maçı ilk maçımız ve rakibimize biz her maça talibiz. Geldiğimiz noktada bundan başka şık yok. Bu takım bunu yapabilecek düzeye gelmek üzere ve inşallah hedeflediğimiz planda tutar. Hep beraber mutlu bir sene, mutlu bir sonla bitiririz diye düşünüyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim bunu kestirmek zor ama İçerdeki 5 maçı almam gerekiyor. Ama özellikle bizim iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Dışarıda 4 maç var onları da alabilecek güçteyiz. Ama şöyle bir baktığımızda bir 40’ı geçmemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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