Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Y.Denizlispor, Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde saat 11.00’de idmana başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sol dizinde ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Sacko antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Özgür Çek ve Tusha takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Leismann, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynayacağı Trabzonspor maçı için bugün hava yolu ile Trabzon’a hareket edecek.

Trabzon kafilesi belli oldu

Konaklayacağı otelde kampa girecek olan yeşil-siyahlı ekibin Trabzon kafilesinde, "Cenk Gönen, Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Muhammet Özkal, Görkem Can, Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Recep Niyaz, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Dossevi, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega, Mesanovic, Ali Yavuz Kol" yer aldı.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen Denizlispor’da herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.