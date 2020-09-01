Denizlispor, Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Şilili santrfor Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeşil-siyahlı yönetici Uğur Bağbaşlıoğlu, yeni transferlerin takıma katılmaya devam edeceğini söyledi.

Yukatel Denizlispor, transferlerine devam ediyor. Son olarak Muris Mesanovic’i renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekip, Şili Milli Takımı’nda görev yapan 27 yaşındaki santrfor Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp yöneticisi Uğur Bağbaşlıoğlu, yeni transferlerin geleceğini müjdeledi. Bağbaşlıoğlu, “Sagal uzun zamandır takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisini uzun zamandır takip ediyorduk. Nihayet mutlu sona ulaştık. Şu anda 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Takımımıza direkt katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Umarım hep beraber iyi bir sezon geçiririz. Şu anda antrenman ve hazırlık maçlarındaki performans göz önünde bulundurularak gördüğümüz ve ihtiyaç duyduğumuz mevkilere görüşmelerimiz var, devam ediyor. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde yeni anlaşmaları göreceksiniz. Kendisinin Denizlispor’a seviye atlatacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sagal: “Ben buraya geldiğim için çok mutluyum”

Süper Lig’i, Şampiyonlar Lig’inde ve UEFA Avrupa Lig’inde mücadele eden takımlardan dolayı bildiğini belirten Angelo Sagal, transfer görüşmelerinin başlaması ile de ligi daha çok tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Kendisini göstermek istediğini ve Denizlispor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Sagal, “Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle kulübe çok teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiği için ve güvenerek buraya getirdikleri için. Ben de kendi futbolum ile kim olduğumu göstermek istiyorum. Bu ligde oynayan milli takımdan arkadaşlarım var, Medel ve Fernandes gibi. Onlarla da konuştum. Çok çok iyi şeyler anlattılar. Buraya gelmek için fazladan motivasyon oldu. Burada bir adaptasyon süreci önemli. Ben bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarım olsun, buradaki farklı dil ve kültüre adaptasyon lazım” ifadelerini kullandı.