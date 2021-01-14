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Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Spor 14.01.2021, 13:28
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Tedavisi sona eren Neven Subotic ve Fede Varela takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları devam eden Mustafa Yumlu ve Özgür Çek antrenmana katılmadı.
Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hugo Rodallega ve Zakarya Bergdich, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ile 17 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.
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