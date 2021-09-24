Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem: “5 ile 6 hafta içerisine puan yazmamıştık”

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’da başarılı futbolcu Mustafa Çeçenoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem açıklamalarda bulundu. İrdem, “5 ile 6 hafta içerisine söylemesi zor bir şey ama takım olarak puan yazmamıştık” itirafında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Ligde 2 galibiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekipte tecrübeli oyuncu Mustafa Çeçenoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem açıklamalarda bulundu. Çeçenoğlu, ligde yenemeyecekler hiçbir takımın olmadığını ifade ederek, “Geçen haftaki mağlubiyet bizim beklediğimiz mağlubiyet değildi. Kendi hatalarımızdan dolayı kötü bir sonuç aldık. Ama bu hafta hepimiz kritik bir şekilde çıkıyoruz. Herkes maçın bilincinde. Ona göre çalışmalar başlatıyoruz. Samsun iyi ve güçlü bir takım. Yukarılara oynamak için kurulan bir takım ama bu ligde bence gününde olan takım kazanıyor. Maça iyi başlayıp istediklerimizi yaparsak onlara karşı üstünlük kurabileceğimizi düşüyorum. Bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir rakip yok” dedi.

Necip İrdem: “Takımın Erdal dışında hiçbir eksiği ve cezalısı bulunmuyor”

Takımın henüz oturmadığına dikkat çeken Necip İrdem, “Önümüzde malum Samsun maçı var. İnşallah o maçtan güzel bir sonuç alarak hedefimiz 3 puan ama maalesef tam takımımız oturmadı. Eksiklerimiz hala daha var ve takım belli bir kapasiteye ulaşamadı. Erdal’ın ufak bir sakatlığı var. Ayağında ufak bir sakatlık var ve sabah saatlerinde MR’ı çekildi. Onazi takıma katıldı. Memleketi uzak olduğu için hocadan izin aldı. Takımın Erdal dışında hiçbir eksiği ve cezalısı bulunmuyor. 10 günlük süreçte 19 tane transfer yapıldı. Kolay bir süreç değil ve Mehmet Uz başkanın yaptığı büyük fedakarlık var” ifadelerini kullandı.

“Takımın, oyuncuların gösterdiği özveri ve biraz şans ile takımın isteği bizi 6 puana taşıdı”

Alınan puanların biraz şansla ve çalışmayla geldiğini belirten İrdem, “Transferlerde aldığımız oyuncuların çoğunda malum ligler başlamıştı. Ankaragücü maçından sonra cumartesi maçımız vardı ve biz perşembe günü transfer yaptık. Normalde transferlerin kadroya oturması 8 haftayı bulur. Sıkıntılı süreç geçirdik ve ilk 3 haftadaki maçlarda sürekli gençlerle sahaya çıktık. Biz hep söylemde bulunmuştuk, 5 ile 6 hafta söylemesi zor bir şey ama takım olarak puan yazmamıştık. Takımın, oyuncuların gösterdiği özveri ve biraz şans ile takımın isteği bizi 6 puana taşıdı” şeklinde konuştu.