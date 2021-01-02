Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla: “Çıkışımız devam edecek”

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, “Ne olursa olsun takım güzel bir takımız. Ama sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne hala sakatlıklar yaşıyoruz. Neredeyse orta sahada kimse kalmadı. Çıkışımız inşallah devam eder” dedi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları DG Sivasspor maçının ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sakatlanan Rodallega’nın son durumu hakkında konuşan Atilla, “Maalesef Rodallega bizi üzdü. Deplasmanda son derece çekişmeli bir maç oynadık. Rodallega’nın alnı açılmış ama aldığımız haberler iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz. Ama yine de yerine giren arkadaşlar da onu aratmadılar. Sağ olsunlar son dakikalarda da olsa maçı kopardık. En azından buradan beraberlikle ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dakikalarda atılan golle 1 puan aldıklarını vurgulayan Atilla, “Yalçın Hocamızın burada etkisi fazla. Ama çocukların da isteği, emeği ve taktik değişimi var. Ne olursa olsun takım güzel bir takım. Ama sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne hala sakatlıklar yaşıyoruz. Neredeyse orta sahada kimse kalmadı. Çıkışımız inşallah devam eder” diye konuştu.