Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Yukatel Denizlispor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı kaleci Cenk Gönen sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yukatel Denizlispor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı kaleci Cenk Gönen sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak antrenmanda futbolcularla, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.
Takımda sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, dün yapılan kontrollerin ardından kasık adalesinde küçük çaplı bir yırtık tespit edilen Cenk Gönen ise antrenmana katılmadı. Tecrübeli kalecinin sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12