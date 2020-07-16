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Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
YUKATEL DENİZLİSPOR, SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONU 33. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMAN İLE DEVAM ETTİ.
Spor 16.07.2020, 20:29
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Yeşil-siyahlı takım 19 Temmuz 2020 Pazar günü 21.00’de Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve hendek atlama çalışmaları ile devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve top kapma ile devam etti. Takımda kaleci Tolgahan Acar’dan başka eksik olmadığı belirtildi.
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