Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.