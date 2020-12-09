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Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.

Spor 09.12.2020, 12:59
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Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.
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