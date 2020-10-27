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Denizlispor 2-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor 27.10.2020, 09:09
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Denizlispor 2-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri

üper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

12. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle çeldi.

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22. dakikada sağ kanattan Welinton Silva'nın ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

36. dakikada Oğuz Yılmaz'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası VAR'ın incelemelerinin ardından hakem Alper Ulusoy, Penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ağlara gönderdi. 0-2

48. dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın yerden pasında arka direkte Larin topu ağlara gönderdi. 0-3

64. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadelede Josef, rakibi Varela'ya kontrolsüz müdahalesi sonrası hakem Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve ardından Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.

76. dakikada Özer Özdemir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 1-3

87. dakikada ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.

90+4. dakikada Lopes'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarca, İlker Takpak

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu (Oğuz Yılmaz dk. 8), Subotic, Özer Özdemir (Zakarya dk. 86 ?), Bakalorz, Sagal (Sacko dk. 57), Recep Niyaz (Aissati dk. 57), Varela, Mesanovic, Rodallega

Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Leismann, Alihan Kalkan, Muhammet Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin Dastanoğlu, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Dorukhan Toköz (Necip Uysal dk. 77 ?), Josef, Hutchinson, Ghezzal (Gökhan Töre dk. 86 ?), Larin, Aboubakar (Güven Yalçın dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Ljajic,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba (dk. 12), Aboubakar (dk. 39 pen.), Larin (dk. 48) (Beşiktaş), Mesanovic (dk. 76), Sacko (dk. 90+3)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Bakalorz (Denizlispor), Roiser (Beşiktaş), Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Vida (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Josef (dk. 64) (Beşiktaş)

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