Denizlispor 0-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri
Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Maçtan dakikalar
9. dakikada Ferdi'nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
18. dakikada Sagal'ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay'da kaldı.
21.dakikada Caner'in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.
34. dakikada Sagal'ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
52. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası oyun devam ederken, hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu incelemeye gitti. İncelenen pozisyon sonrası hakem Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın pozisyonu incelemek için VAR'a gittiği sırada Serdar Aziz, ısrarlı itirazları sonrası sarı kart görmüştü. Kararın penaltı olmasıyla ikinci sarı kartı gören Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
56. dakikada kazanılan penaltıda Murawski'nin vuruşunu kaleci Altay, çeldi.
57. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Sagal'ın ortasını karşılayan Mustafa Yumlu, pasını Murawski'ye aktardı. Murawski'nin vuruşu savunmadan geri döndü.
77. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu Altay, son anda kornere çeldi.
78. dakikada kullanılan korner vuruşunda Mesanovic'in penaltı noktası yakınlarından vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.
80. dakikada Bergdich'in ortasına yükselen Mesanovic,'in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarıya çıkıyor.
88. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde yaşanan karambol sonunda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı kararını penaltıyı iptal etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz (Subotic dk. 46), Mustafa, Bergdich, Bakalorz (Mesanovic dk. 46) , Murawski (Varela dk 77), Sacko (Recep dk. 87 ?), Sagal, Aissati, Rodallega (Leismann dk. 90 ?)
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Recep, Mert, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Kenan Atik
Fenerbahçe: Altayx, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa (Tolga dk. 82 ?), Ferdi (Valencia dk. 82 ?) , Pelkas (Sadık dk. 58), Mert Hakan, Cisse (Thiam dk. 75 ?)
Yedekler: Ahmet Oytun, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Serdar (dk. 54) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz, Rodallega (Denizlispor), Ozan, Caner (Fenerbahçe)