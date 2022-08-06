Denizli ekibi Kadınlar U15’te şampiyon oldu

Denizli temsilcisi Horozkentspor, son maçta Sultanlarspor’u 1-0 mağlup ederek ilk kez düzenlenen Kadınlar U15 Ligi’nin şampiyonu oldu.

Akkonak Stadı’nda oynanan ve her iki takım taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği maçta Sultanlarspor ile Horozkentspor karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasında oynanan maçı 2-1 kazanan Horozkentspor, karşılaşmayı Ecrin Naz Coban’ın 27. dakikada kaydettiği gol ile kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonunda Horozkentspor taraftarları ve futbolcular şampiyonluğu oyun havası eşliğinde oynayarak kutladılar.

Derbi maçını değerlendiren Horozkentspor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Ahmet Berber şampiyonluk için çok gururlu olduğunu dile getirerek “Çocuklarımızın üzerine çok düştük. Daha önce de U13’de namağlup olarak U13’de de Türkiye şampiyonu olmuştuk. Burada da U15’de şampiyon olduk. A takımımızda bütün maçlarını kazanarak 1’inci lige çıktı. Kızlarımız için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç da U15 Ligi’nin oynanıp oynanmayacağının belli olmadığını ancak kendilerinin maçlar oynanacakmış gibi hazırlıklarına devam ettiklerine dikkat çekerek, “Neticede 3 takımın katılımı ile oynandı. Daha sonra takımlardan birisi ligden çekildi ve biz iki maç yapmış olduk. Aslında bu yaş grubunda şampiyon olmak yada skorlar hiç önemli değil, amaç futbolcu yetiştirmek” ifadelerini kullandı.