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Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Spor 18.04.2021, 17:50
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Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs testinden geçen turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAĞIM"

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor."

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