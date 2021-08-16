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Deniz Sapmaz, Avrupa’dan ikincilikle döndü

32. Macaristan Junior Open Şampiyonası’nda Deniz Sapmaz, kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Spor 16.08.2021, 14:27
Deniz Sapmaz, Avrupa’dan ikincilikle döndü

32. Macaristan Junior Open Şampiyonası’nda Deniz Sapmaz, kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Macaristan Golf Federasyonu tarafından Zala Springs Golf Resort’de organize edilen 32. Macaristan Junior Open Şampiyonası, Macaristan’ın Zalacsany şehrinde yapıldı.

13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 ülkeden toplamda 112 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Deniz Sapmaz, 12-14 yaş junior kızlar B kategorisinde mücadele etti.

Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.
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