Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya’da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya’da iki farklı şampiyonada piste çıkarak Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı 24-26 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde yapılacak. Moto3 sınıfında milli motosikletçi Deniz Öncü geçen hafta yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak. Şampiyonanın 3. ayak yarışları 24 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek. 26 Temmuz Pazar günü ise Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, TSİ 12.00’de sezonun 22 turluk üçüncü mücadelesi için start alacak.

Andalucia (Endülüs) Grand Prix’si korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek.

Asrın Rodi Pak, ESBK’de piste çıkacak

Genç yeteneklerden Asrın Rodi Pak, İspanya Superbike Şampiyonası’nın (ESBK) açılış ayağına katılacak. İspanya’nın Navarra pistinde düzenlenecek ESBK çift yarışla start alacak. Yamaha Stratos takımıyla şampiyonada boy gösterecek milli sporcu, 23-24 Temmuz tarihlerinde serbest antrenmanlara çıkacak. Şampiyonada 25 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama, TSİ 16.45’te de sezonun ilk yarışı yapılacak. 26 Temmuz Pazar günü ikinci ayak yarışları TSİ 15.00’da başlayacak.