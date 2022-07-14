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Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı

Kayserispor’un Rumen forveti Denis Alibec’in yeni takımı belli oldu.

Spor 14.07.2022, 14:31
Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı

Kayserispor’un Rumen forveti Denis Alibec’in yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni sezonda kadroda düşünmediği 31 yaşındaki Rumen forvet Denis Alibec’in yeni takımı Farul Constanta oldu. Romanya 1. Lig ekiplerinden Farul Constanta, Denis Alibec ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alibec, Kayserispor forması ile çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.

Kariyerinde Internaionali Milano, KV Mechelen, Bologna, Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj, Atromitos ve Kayserispor’da forma giydi. Yeni durağı ise ülkesi Romanya’nın Farul Constanta takımı oldu.

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