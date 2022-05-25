banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022

Deneyimli teknik adamlar kozlarını Türkiye Kupası’nda paylaşacak

Yukatel Kayserispor ile DG Sivasspor arasında yarın oynanacak 60. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenledi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası hedeflerinin kupa olduğunu aktarırken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Sivas’ta inanılmaz bir heyecan olduğunu ve kupayı almanın daha anlamlı olacağını söyledi.

Spor 25.05.2022, 16:08
Deneyimli teknik adamlar kozlarını Türkiye Kupası’nda paylaşacak

Yukatel Kayserispor ile DG Sivasspor arasında yarın oynanacak 60. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenledi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası hedeflerinin kupa olduğunu aktarırken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Sivas’ta inanılmaz bir heyecan olduğunu ve kupayı almanın daha anlamlı olacağını söyledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı oynanacak. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan final mücadelesi 20.45’te başlayacak. Final maçı öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçla ilgili görüşlerini ortak basın toplantısında aktardı.

Hikmet Karaman: “İki Anadolu takımının final oynaması anlamlı”

Konuşmasına Rıza Çalımbay’ı tebrik ederek başlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçıyla ilgili, “Türkiye’nin en büyük kupasının finalini iki Anadolu takımının oynaması son derece anlamlı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri; Sivas ve Kayseri bu finali oynayacak. Yarınki maçın iki komşu kentin dostane şekilde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler iki takımı da alkışlasın. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında taraftarlarımız önemli rol oynadılar, itici bir güç oldular. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Hazırlıklarımızı tamamladık, kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziya hocam ve takımına çok büyük saygı duyuyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.

Rıza Çalımbay: “Sivaspor’un kupa alması daha anlamlı olur”

İlk kez kupada final oynayacak olan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şehirde herkesin heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlar alarak finale geldiler. Biz de üst üste 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Son zamanlarda üst üste Avrupa’ya giden Anadolu takımı olmadığını düşünüyorum. Güzel bir istikrar yakaladık. Hedefimiz kupaydı, sezona herkesten önce başladık, herkesten sonra bitiriyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bu sıkıntılı döneme rağmen finale kadar getirdik. Şimdi herkes her şeyini koyacak ortaya. Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor’un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok iyi biliyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. Centilmence, güzelce bir maç olsun. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Karaman: “Her iki takım da maçın bilincinde”

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam Karaman, “İki takım birbirini tanıyor. Maç öncesi teknik tarafların konuşulması taraftarı değilim. Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. Kayseri olarak, Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimizi kupa olarak belirledik. Ligde de zor anlar yaşadık” şeklinde konuştu.

Çalımbay: “Önemli olan istemek ve sahada mücadele etmek”

Final maçında Sivassporlu oyuncuların tarih yazacaklarını ifade eden Rıza Çalımbay ise, “Final maçlarını futbolcu olarak çok oynadım. Oyuncular kendileri için oynarlar. Bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Bu maç 90 dakikada olabilir, 120 dakika da olabilir ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Asıl işi belirleyecek olan futbolcu arkadaşlarımız. Maçın gidişatı bu sonucu belirler. Önemli olan tek bir şey var; istemek ve sahada mücadele etmek. Sivaslı oyuncular tarih yazacak, bilmeleri gerekiyor” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
26°
açık