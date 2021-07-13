Demir Kartallar şampiyonluk yolunda tarih yazıyor

Tekerlekli Basketbol 2. Lig takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 1. Lig terfi maçlarında altıda 6 yaparak namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yalova’da oynanan 1. lige çıkma mücadelesi kapsamında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Yalova’da geride bıraktığı 6 müsabakadan da galip ayrılan taraf olarak şampiyonluk yolunda tarih yazıyor. İlk maçında Hakkari Sümbül takımı 100-47 mağlup eden Demir Kartal, ikinci maçında Van Bedensel Engellileri 68 -26 mağlup etmişti. Demir Kartallar şampiyonada sırasıyla Düziçi Engellileri 89-25, Malatya BŞB’yi 75-29, Amed Sportif’i 68-36 ve Karşıyaka ESK’yı 70-31 mağlup ederek altıda altı yaptı. 12 puan ile şampiyonluk yolunda tarih yazarken, müsabakada kalan son maçında ise Muş BESK, Hatay BŞB ve G.Hacıköy Hayat takımları ile karşı karşıya gelecek.

Takımın oyuncusu ve sponsoru iş insanı Ziya Yalçın, şampiyonluk yolunda geçen sene olduğu gibi bu yılda tarih yazdıklarını ifade ederek, son ana kadar mücadele ederek, kente şampiyonluk kupası ile döneceklerini söyledi.