Demir Kadın Sera Sayar İspanya’dan birincilik getirdi

Sera Sayar 12 Eylül tarihinde İspanya’da Vitoria Gasteiz’de yapılan Ironman 140.6 yarışmasında genel kadınlar birincisi oldu. Bu sayede bu başarıyı göğüsleyen ilk Türk olma ünvanına kavuştu. Daha önce Ironman 70.3 Turkey yarışlarında da genel klasmanda şampiyon olan ilk ve tek kadın atlet ve elde edilmiş en iyi dereceye sahip olan Sera Sayar; Hawai’de yapılacak Dünya Ironman Şampiyonasına katılmaya da hak kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu genç ve başarılı sporcu, demir kadın Sera Sayar aynı zamanda profesyonel iş hayatını da sürdürüyor. Mesaisi dışındaki tüm özel hayatını spora adayan Demir Kadın Sayar, başarılarına başarı eklemeye de devam ediyor.