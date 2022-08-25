banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika

Dele Alli, Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton’dan Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor 25.08.2022, 19:25
Dele Alli, Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton’dan Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü’ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket’imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
27
parçalı bulutlu