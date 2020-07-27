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Dejan Lovren Zenit’te
RUS EKİBİ ZENİT, SON OLARAK LİVERPOOL'DA FORMA FİYEN HIRVAT DEFANS OYUNCUSU DEJAN LOVREN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 27.07.2020, 17:14
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Rus ekibi Zenit, son olarak Liverpool’da forma fiyen Hırvat defans oyuncusu Dejan Lovren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Rus temsilcisi Zenit, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Hırvat futbolcu Dejan Lovren’i kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Lovren ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Zenit’in Hırvat futbolcu için Liverpool’a 12 milyon Euro bonservis ücreti verdiği belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu 6 sezondur Premier Lig ekibi Liverpool’da oynuyordu. Başarılı defans oyuncusu, İngiliz temsilcisi ile Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Dejan Lovren kariyerinde ayrıca Dinamo Zagreb, Lyon ve Southampton takımlarında forma giydi.
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