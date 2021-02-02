DeAdre Yedlin locadan izledi

Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAdre Yedlin, Madipol Başakşehir maçını locadan izledi.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden ABD’li futbolcu DeAdre Yedlin, Başakşehir maçında kadroda yer almadı. 27 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi locadan takip etti. Son olarak İngiliz ekibi Newcastle United’da oynayan Yedlin ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.