De Ligt: Türkiye şans golü attı

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk grup maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Milliler, Burak Yılmaz (2) ve Hakan'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Üst üste yenilen 2 gol sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen kaptan Burak, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-2.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, Türkiye'nin şanslı olduğunu iddia etti.

İlk olarak Okay Yokuşlu'nun çizgiden çıkardığı pozisyonu yorumlayan De Ligt, "Ben de açık bir şekilde görmedim. Orada Okay Yokuşlu'nun çizginin gerisinden kafayla topu çıkardı. Biz gol gibi gördük ama hakemin kararıdır. Ben de üzüldüm ama devam ettik." dedi.

"TÜRKİYE 5 DEFA GELİP 4 GOL ATTI"

De Ligt sözlerini, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. İlk golde sekerek kaleye girdi. Şans golüydü. Bizim tabii ki 4 gol yemememiz lazım." ifadeleriyle sürdürdü.

"MERİH'İN OYNAMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Juventus'tan takım arkadaşı Merih ile ilişkilerinin iyi olduğunu da dile getiren Hollandalı defans oyuncusu, "Merih ile çok iyi bir ilişkim var. Şakalaştık. Oynamaması beni şaşırttı. Ona iyi şanslar diledim." şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)