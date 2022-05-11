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DAYS EuroCup Finali’nde Frutti Extra Bursaspor, İtalya’da Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 80-67 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, ikinciliği elde etti.
DAYS EuroCup Finali’nde Frutti Extra Bursaspor, İtalya’da Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 80-67 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, ikinciliği elde etti.
Spor 11.05.2022, 23:33
DAYS EuroCup Finali’nde Frutti Extra Bursaspor, İtalya’da Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 80-67 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, ikinciliği elde etti.