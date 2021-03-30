David Beckham eski Trabzonsporlu'nun peşinde

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, futbol kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında Daily Mirror'un haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmak üzere. Beckham'ın ve takımın teknik direktörü Phil Neuville'nin takımda görmek istediği ile temase geçildiği öğrenildi.

Yıldız futbolcuları takımına katmayı hedefleyen David Beckham, daha önce Blaise Matuidi ve Gonzalo Higuain, gibi futbolda önde gelen isimleri Inter Miami'ye transfer etmişti.

Trabzonspor'da 16 maçta 11 gole katkı yaptı

Son olarak 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge, geçtiğimiz yılın Mart ayından beri herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı. Kariyeri boyunca Liverpool, Chelsea, Manchester City gibi dünya devlerinde oynayan İngiliz forvet, Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 16 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Kaynak: Fanatik