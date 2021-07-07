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Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu

Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Sarp Yiğit ile anlaştı.

Spor 07.07.2021, 10:30
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu

Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Sarp Yiğit ile anlaştı.

Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği, geçen sezon takımı çalıştıran Özcan Sert ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde olan Darıca Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından Sarp Yiğit ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Darıca Gençlerbirliğimizde 2021-2022 sezonu için teknik direktörlük görevine Sarp Yiğit getirilmiştir. Bu süreçte görüşme yaptığımız tüm teknik direktör adaylarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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