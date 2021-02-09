Darıca Gençlerbirliği’nin yeni hocası Özcan Sert oldu

Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Ümit Milli Takım ile anlaşarak takımdan ayrılma kararı alan Ender Alkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Özcan Sert’i getirdi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin başaralı Teknik Direktörü Ender Alkan, Ümit Milli Takımdan gelen teklifi kabul etti. Bu süreçten sonra, başarılı teknik adam Alkan ile Tolunay Kafkas birlikte çalışacak. Darıca Gençlerbirliği’nde Ender Alkan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise takımın yardımcı antrenörü Özcan Sert devraldı. Sert, yeni görevinde de Darıca Gençlerbirliği’nin yenilmezlik serisine devam edebilmesi için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

“Takımı ben başka birine niye emanet edeyim?”

Milli takım gibi tekliflerin insanlara hayatı boyunca bir defa geldiğini söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, “Artık bir milli takım hocamız var. Allah nasip ederse ümit milli takımda güzel işler yapacak. Biz buna inanıyoruz. Bu kulübün başkanı olarak ben kendisinin yolunun açık olmasını istiyorum. Kıymetli hocamız Özcan hocamız da, o da çok nezaket ve edeple ‘Başkanım hocamız milli takıma gidiyor, ben de onunla birlikte gideyim. Takımı kime teslim edecekseniz o sürece kadar ben devam edeyim’ dedi. Ben de ‘Hoca milli bir göreve gidiyor. Darıca Gençlerbirliği’nin teknik direktörü olarak gidiyor. Çocukları en iyi tanıyan sensin, hocamızı en iyi tanıyan sensin, bizi en iyi tanıyan sensin, senin de fırsatın olsun’ dedim. Ben bu kulübün başkanı olarak şu anda hepimizin emeğiyle Play-off noktasında olan takımı ben başka birine niye emanet edeyim, gerek var mı?” dedi.

“Ben bir kadro yapıyorsam buna beraber karar veriyoruz”

Buradan ayrılacağını ancak gönlünün her zaman Darıca ile birlikte olacağını söyleyen Ender Alkan ise, “Siz de biliyorsunuz bunu. Hiçbir zaman da benim hayatım boyunca böyle olmadı. Ben zaten çok rahatım. Ben zaten burada bir şey yaptıysam, kupa da beşinci tur, oynadığımız oyun, koyduğumuz karakter, bırakın 11 maç yenilmeyi falan, hepsini hak ettik, daha fazlasını da yapabilirdik. Özcan hocam bu süreçte bize en büyük katkıyı verenlerden bir tanesi. Çünkü ben bir kadro yapıyorsam buna beraber karar veriyoruz” diye konuştu.

“Birlikte güzel işler yapağız”

Darıca Gençlerbirliği yeni Teknik Direktörü Özcan Sert ise, “Hayırlı uğurlu olsun. Sizden ayrılırken de ağlayacaktım, hocadan ayrılırken de ağlıyorum ve hoca böyle bir takım olayını söylediği zaman da ben valizleri toplamıştım zaten. Ancak başkanımızla dün görüştük, bu konuda hocamız da bana çok destek verdi. Hocanın kurmuş olduğu bir düzen var ve bu düzeni kurarken biz gerçekten zor günler yaşadık. Güzel günler de yaşadık ama bir düzen oldu. Bunun bozulmaması adına kabul ettim. O da sağ olsun uygun gördü, bana böyle bir görev temin ettiler. İnşallah hocadan aldığımız bayrağı daha da yukarı taşırız. 12 hafta bittiğinde play-off’ta ya da şampiyonlukta bu güne kadar ki yapılanları taçlandıracağız. Darıca Gençlerbirliği takımı yenilmezlik serisini devam ettirecek ve birlikte güzel işler yapağız” şeklinde konuştu.