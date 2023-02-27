Darıca Gençlerbirliği’nin hedefi bir üst lige çıkmak

Asrın felaketinden dolayı ülkenin içerisinde bulunduğu zorlu dönemde oyunculara fiziki çalışma yaptırmaktan çok moral ve motivasyon verdiklerini söyleyen Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan, "Hedefimiz hem ligde hem kupada iyi bir şekilde devam etmek. Bir an önce de bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ilk devrede beklenilen başarının elde edilememesi ve Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolların ayrılmasının ardından Ender Alkan ile yeniden anlaşmıştı. Darıca Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adam Ender Alkan ile ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmıştı. Topladığı 19 puanla 13. sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, deprem felaketi nedeniyle ara veren ligin geriye kalan bölümü için çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Ender Alkan, futbolcuların bu dönemde fiziki çalışmadan daha çok moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Güzel bir kadro oluşturduklarının altını çizen Alkan, ligi iyi bir sırada bitireceklerini ve seneye bir üst lige çıkmak istediklerini vurguladı.

"Çok büyük yaraları sardık bu güne kadar"

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan, "Allah yaralılara acil şifalar versin. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Zor dönemler, hepimiz için zor dönemler. Ülkemiz için de zor dönemler. Ama bu millet, bu devlet bunun altından kalkar. Yaralar sarılmaya başlandı. Kolay değil, çok büyük bir felaket. 10 şehri kapsayan bir durum. O yüzden de yaraların sarılması biraz uzun sürecek. Hepimize Allah sabır versin. Hiç tadımız, tuzumuz yok, kimsenin yok. Hayat her zaman devam ediyor, onu biliyoruz ama bizlerin, ailelerimizin, oyuncularımızın üzülmeme, etkilenmeme şansı yok. İdmanlara başladık, devam ediyoruz. Ligden çekilen takımlar var. Onlarla ilgili de çoğunda karar verildi. Fikstürü bekliyoruz, ona göre hareket edeceğiz. Ligi bir şekilde bitireceğiz hep beraber. Bizim mesleğimiz bu. Bir şekilde hayatı devam ettirmemiz gerekiyor, onu yapmaya çalışıyor herkes, biz de öyleyiz. Aklımız, yüreğimiz vatandaşlarımızla birlikte. Çok büyük bir devletiz biz. Çok büyük yaraları sardık bugüne kadar. Bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Lig başlayınca kazanan bir takım olarak sahada olmak istiyoruz"

Hazırlık döneminde fiziki çalışmalardan daha çok ilk işlerinin oyuncuların moral ve motivasyonlarını yükseltmek olduğunu kaydeden Alkan, "Biraz konsantresini buraya vermeye çalışıyoruz. O yüzden biraz rahat bırakarak, biraz da oyuncularla iletişim kurarak yürümeye çalışıyoruz. Fiziksel çalışmalarımız var ama mümkün olduğu kadar az yapıyoruz. Çünkü kafa olarak burada olmayan, moral ve motivasyonu düşük oyunculara aşırı yüklenmek iyi gelmeyebilir. O yüzden lige iyi hazırlanmak için ilk önce moral, motivasyon, birlikte yemek yeme, içme, oturma, futbolu konuşarak yaşamıyoruz. Sahada işimizi yapıp, saha dışında da dinlenmeye çekiliyoruz. Lige hazır olacağız. 2. devreye iyi başladık aslında. Ama bu felaketten sonra maçı da çok konuşmayı kimse istemiyor, biz de öyleyiz. Ama lig başlayınca da iyi sonuçlar almak isteyeceğiz. Çünkü bundan 1 ay sonra her şey unutulacak. Maç skorları takip edilecek, konuşulacak. Bunu pandemide de yaşadık. Herkes evindeyken futbol devam etti. Sonuçta bu bir sosyal faaliyet. İnsanların takip ettiği, sürekli üzerine yorum yaptığı, kafalarını dağıttığı, sevindiği, üzüldüğü, heyecan duyduğu bir şey. O yüzden bu bütün futbol camiasının, bütün spor branşlarının görevi. Lig başlayınca kazanan bir takım olarak sahada olmak istiyoruz. İnşallah da onu başarırız" diye konuştu.

"Buraya uzun vadeli bir plan için geldik"

Ligin ikinci yarısında ilk üç maçta en çok puan toplayan takımlardan birisinin Darıca Gençlerbirliği olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ufak bir bocalama dönemimiz girdi ama biz ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu 6. sıra olur, 7. sıra olur, 8. sıra olur, 10. sıra olur, hiç fark etmez. Bizim zaten yönetimimizle beraber yaptığımız transferlerde planımız şuydu; bu seneyi rahat geçirip, önümüzdeki senenin kadrosunu oluşturmak. Buradaki birçok oyuncuyla da zaten önümüzdeki sene de bir arada olacağız. Bir an önce yukarılarda kalıp, önümüzdeki senenin kadrosunu yapacağız. Ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü iyi bir kadroyuz, güzel bir ilçeyiz, güzel bir şehiriz. Güzel bir hava yakaladık. İyi bir takımımız var, iyi oyuncularımız var. Genç dinamik bir kadroyuz. Bunu da sahaya yansıtıp, bu seneyi iyi geçirip, önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapmak istiyoruz. Buraya zaten uzun vadeli bir plan için geldik. Hem yönetimimiz hem de belediyemiz bize sonsuz destek veriyor bu konuda. Galatasaray ile oynadığımız dönemkinden daha iyi bir kadro oluşturduk. Onun üzerine çıkacağız. Hedefimiz hem ligde hem kupada iyi bir şekilde devam etmek. Bir an önce de bir üst lige çıkmak istiyoruz. Şehrimizin de hedefi o. Benim antrenörlük kariyerim bunu gerektiren bir şey. Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan bir kadro oluşturmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz, ilk devre çok üzdük onları" şeklinde konuştu.

"Birbirine alışmış, güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz"

Gelecek sezon için takımın çok fazla transfere ihtiyacı olmadığını aktaran Ender Alkan, "Az ve öz transfer yapacağız. Önemli olan buradaki oyuncuların verimini arttırmak. Ben çalışmaya inanırım. Transferle hiçbir zaman hiçbir şey çözülmez. Zaten amacım; bu kadronun büyük bölümünü burada tutup, önümüzdeki sene bazı takviyelerle birbirine alışmış, güçlü bir kadro oluşturmak. Onu da bir şekilde, eksik bölge söyleyemem ama 3-4 oyuncuyla önümüzdeki sene aynı kadroyla devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.