Darıca Gençlerbirliği personeli ölümden döndü

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin takım otobüsü sezonun ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Trabzon Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza geçirdi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, sezonun ilk maçında Trabzon ekibi Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 1-1 tamamlanmasının ardından kentten ayrılarak Kocaeli’ye dönen takım otobüsü Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yoldan çıktı. Araç sürücüsü yaklaşık 400 metre savrulan otobüsü güçlükle kontrol etti. Yolun kenarında bulunan yamaca yan yatan otobüste kulüp müdürü, medya sorumlusu, malzemecisi ve bir futbolcunun olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Darıca Gençlerbirliği’nin futbolcusu ve kulüp personeli tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.