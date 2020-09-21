Darıca Gençlerbirliği personeli ölümden döndü
3. LİG 2. GRUP’TA MÜCADELE EDEN DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN TAKIM OTOBÜSÜ SEZONUN İLK MAÇINDA 1-1 BERABERE KALDIĞI TRABZON YOMRASPOR DEPLASMANI DÖNÜŞÜNDE KAZA GEÇİRDİ.
3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin takım otobüsü sezonun ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Trabzon Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza geçirdi.
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, sezonun ilk maçında Trabzon ekibi Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 1-1 tamamlanmasının ardından kentten ayrılarak Kocaeli’ye dönen takım otobüsü Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yoldan çıktı. Araç sürücüsü yaklaşık 400 metre savrulan otobüsü güçlükle kontrol etti. Yolun kenarında bulunan yamaca yan yatan otobüste kulüp müdürü, medya sorumlusu, malzemecisi ve bir futbolcunun olduğu öğrenildi.
Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Darıca Gençlerbirliği’nin futbolcusu ve kulüp personeli tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0