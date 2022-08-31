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Danimarka temsilcisi Kopenhag, Andreas Cornelius’un transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Andreas Cornelius’un transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Andreas Cornelius’un transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Spor 31.08.2022, 09:21
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Andreas Cornelius’un transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
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