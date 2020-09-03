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Danilo Barthel: "Fenerbahçe global ve köklü tarihi olan bir kulüp"

FENERBAHÇE BEKO'NUN YENİ TRANSFERLERİNDEN DANİLO BARTHEL, "FENERBAHÇE ÇOK GLOBAL BİR TAKIM. KÖKLÜ TARİHİ OLAN BİR KULÜP. O YÜZDEN KARAR VERMEK ÇOK ZOR OLMADI" DEDİ.

Spor 03.09.2020, 10:55
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Danilo Barthel: "Fenerbahçe global ve köklü tarihi olan bir kulüp"

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferlerinden Danilo Barthel, "Fenerbahçe çok global bir takım. Köklü tarihi olan bir kulüp. O yüzden karar vermek çok zor olmadı" dedi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi Danilo Barthel, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ’Günün Röportajı’ programına konuk oldu. Transfer sürecinden yeni sezon hedeflerine kadar birçok konu hakkında konuşan Barthel, Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar yaşamak için çok çalıştıklarını ifade etti.

"Karar vermek çok zor olmadı"

Fenerbahçe’ye transferine ilişkin duygularını paylaşan Danilo, “Fenerbahçe beni kadrosuna katmayı düşündüğünde ve teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çok hızlı ilerledi. Hemen kabul ettim ve geldim. Evden ayrılmak, rahatlık alanından ayrılmak kolay bir şey değil ama Fenerbahçe çok global bir takım. Köklü tarihi olan bir kulüp. O yüzden karar vermek çok zor olmadı” diye konuştu.

"Her koşulda basketbolun taraftarsız da devam edebileceğini kanıtladık"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine rağmen Bayern Münih forması altında ligi tamamlayan Barthel, “Korkunç bir şeydi. Bilinmeyen bir süreçti. Kimsenin bilgisi olmadığı bir durumdu. Taraftarsız oynandı. Basketbolun böyle zor şartlar altında da devam edebileceğini gösterdik. Önceki sezonlarla ilgisi olmayan bir durum yaşadık. Ne olursa olsun her koşulda basketbolun taraftarsız da devam edebileceğini kanıtladık” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin pandemi sürecini iyi yürüttüğünü düşünüyorum"

Türkiye’deki pandemi sürecini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Barthel, “Şu an iyi gidiyor gibi gözüküyor. Kendimi güvende hissediyorum. Çoğu yerde herkes maske takıyor. Mesafe kuralına dikkat ediliyor. Her yerde dezenfektanlar var. Kulüpte de belli kurallar ve protokoller var. Hepsi uygulanıyor. O açıdan Türkiye’nin bu süreci iyi yürüttüğünü düşünüyorum” cevabını verdi.

"Igor Kokoskov buraya gelmemdeki etkenlerden birisiydi"

Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov ile ilgili ilk izlenimlerini de paylaşan Barthel, “İlk izlenimim çok olumlu. Antrenörümüz buraya gelmemdeki etkenlerden birisiydi. Onunla sürekli diyalog içerisindeydik. O da beni çok etkiledi. Atmosfer, sistem, takım, çalışanlar ve herkesle birlikte çok güzel bir uyum var. O yüzden ilk izlenimim çok pozitif” ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı, üçlüklerin olduğu ve agresif savunmaya sahip bir takım olacağız"

Takımın yeni sezonda nasıl bir sisteme sahip olacağını ve hedeflerini anlatan yeni transfer, “Çok hızlı, üçlüklerin olduğu ve agresif savunmaya sahip bir takım olacağız. Her sene kendime bir şeyler katmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Buraya başarılı olmaya geldim. Almanya dışına da ilk defa çıktığım için de kendimi kanıtlayacağım bir fırsatım var” dedi.

"Topuk Yaylası’nda daha çok kaynaşabilmek adına birçok takım aktivitesi yaptık"

Takım içindeki kimyanın çok iyi olduğunu vurgulayan Danilo Barthel, “Maurizio, oyuncuları seçerken çok iyi ve birbirine uyum sağlayacak karakterler seçmiş. Aynı şekilde antrenörümüz de bu konuda katkıda bulunuyor. Bize çok iyi ortamlar yaratıyor. Özellikle Topuk Yaylası’nda daha çok kaynaşabilmek adına birçok takım aktivitesi yaptık. O yüzden her şey çok güzel" diye konuştu.

"Binlerce taraftarımız önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

Bayern Münih forması giyerken Almanya’da oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmalarındaki atmosferi anlatan Danilo, “İnanılmaz bir ortamdı. Sanki biz deplasmanda gibiydik. Her yer sarı lacivert oluyordu. İnanılmaz bir gürültü oluyordu. Çok zor bir ortamdı. Binlerce taraftarımız önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızdan gelen mesajları görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimden emin oldum"

Takıma transfer söylentileri çıktığında taraftarlardan birçok mesaj aldığını belirten Barthel, “Taraftarlarımızdan gelen mesajların sayısı inanılmazdı. Söylentisi çıktığında, imzalamadan önce bile inanılmaz bir mesaj yağmuru oldu. Hepsi çok pozitif ve güzel mesajlardı. O yüzden ben de onlar için en iyimi verip oynayacağım. Mesajları görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimden emin oldum. İstanbul’a ve Fenerbahçe’ye gelirken en ufak bir şüphem kalmamıştı. Çok güzel bir histi" açıklamasını yaptı.

Son olarak yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan Danilo Barthel, “Bu kadar çalışmayı sadece oynamak için değil; şampiyonluklar kazanmak için yapıyoruz" dedi.

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