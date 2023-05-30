Daniele Russo: "Kadroda değişiklik yapsak da oyun kurgusuna sadık kalan bir Adana Demirspor var"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Daniele Russo, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kadroda değişiklik yapsak da oyun kurgusuna sadık kalan bir Adana Demirspor var" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Daniele Russo, "Oynayan, oynamayan futbolcularımızı tebrik ederim. Hepsi sezon başından beri haftalarca çalıştılar. Kadroda değişiklik yapsak da oyun kurgusuna sadık kalan bir Adana Demirspor var. Hedefi yakaladıktan sonra da kendi kimliğimizle devam ediyoruz. Ne kadar futbolcu değişikse de kendi kimliğine sadık kalıp, oyun kurgularına devam ettiğini görebiliyoruz. Maça yaklaşım olarak da herkesin hazır olduğunu görüyoruz. O yüzden tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı" şeklinde konuştu.