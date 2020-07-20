Damien Comolli, Toulouse’un başkanı oldu
DAMİEN COMOLLİ, TOULOUSE'UN BAŞKANI OLDU
Bu sezon Fransa Ligue 1’de kötü bir performans sergileyen ve korona virüs sebebiyle tescil edilen ligde küme düşen Toulouse’un hisselerinin çoğu RedBird Capital Partners tarafından satın alındı. Firma, kulübün başkanlığına Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli’yi getirdi.
Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransız ekibi Toulouse’un başkanı oldu. Bu sezon Fransa Ligue 1’de kötü bir sezon geçiren Toulouse, korona virüs sonrasında liglerin tescil edilmesiyle küme düşmüştü. Bu kararın ardından mahkemeye başvuran kulüp, burada da umduğunu bulamadı ve bir alt lige düşmesi tescillendi. Yaşanan gelişmelerin ardından RedBird Capital Partners, kulübün hisselerinin yüzde 85’ini satın alarak yönetimde söz hakkına sahip oldu ve kulübün başkanlığına Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli’yi getirdi.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25