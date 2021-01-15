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Dalga konusu olan kilolarından kurtulmak için başladığı sporda Türkiye şampiyonu oldu

Kastamonulu milli sporcu Hilal Yöreci, kendisiyle dalga geçenlere kızarak zayıflamak için başladığı kick boks sayesinde hem 20 kilo verdi hem de çok sevdiği sporda iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Spor 15.01.2021, 10:02
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Dalga konusu olan kilolarından kurtulmak için başladığı sporda Türkiye şampiyonu oldu

Kastamonulu milli sporcu Hilal Yöreci, kendisiyle dalga geçenlere kızarak zayıflamak için başladığı kick boks sayesinde hem 20 kilo verdi hem de çok sevdiği sporda iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Kastamonu’da fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan 19 yaşındaki Hilal Yöreci, yaklaşık 5 yıl önce kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi. Ailesinin desteğiyle Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kick boks antrenmanlarına gelen Hilal Yöreci, bir süre sonra tavsiye üzerine kick boks maçlarına çıkmaya başladı. Kick boks sayesinde 20 kilo veren genç sporcu Hilal Yöreci, katıldığı şampiyonalarda iki kez Türkiye Şampiyonluğunu elde ederek milli takıma seçildi. Yöreci, zamanla sevdiği kick boks antrenmanlarını devam ettirerek milli takım ile birlikte Avrupa’da düzenlenen şampiyonalara katılarak birçok derece elde etti. Zayıflamak amacıyla başladığı sporda çeşitli başarılara imza atan Hilal Yöreci, hedefini milli takım altında Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak belirledi.

“İlk etapta amacım zayıflamaktı şimdi ise Avrupa şampiyonu olmak”

Yaklaşık 5 yıl önce kick boks sporuna başladığını anlatan 19 yaşındaki Hilal Yöreci, “Kick boks ve Wushu branşıyla ilgileniyorum. Bundan önce birçok spor dalıyla uğraştım. Onları pek yapamadım ya da hoşuma gitmedi. Ama kick boks branşında zamanla ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum. İlk başta amacım zayıflamaktı. Bu yüzden başlamıştım. Baya kilom vardı halende var. Ama sürekli bunun için çalışıyorum. Kilo vermekle başladım, ondan sonra hocam beni şampiyonalara götürmeye başladı. Bu sayede iki kez Türkiye şampiyonu oldum. Elde ettiğim başarıyla milli takıma seçilerek ülkemi Avrupa şampiyonasında temsil ettim. Daha da iyi olacağım inşallah. Hocam sağ olsun ben azim edip ilerledikçe bana güç verdi, ilerlememde bana yardımcı oldu. İnşallah bu yıl, ondan sonraki yıllarda da bu sporda daha büyük başarılar elde ederek ismimi daha yukarılara yazdırmaya çalışacağım. Ülkemi Avrupa’da temsil etmeye çalışacağım” dedi.

"İleride ülkemi çok iyi temsil edeceğimi düşünüyorum"

Kilo vermek için başladığı sporda yaklaşık 15-20 kilo civarında kilo verdiğini belirten Yöreci, “Kilo verdiğim için mutluyum, daha da kilo verebilirim. Ayrıca şampiyonda oldum, bundan da çok mutluyum. Bunun ilerisi de olur inşallah, hocam destek oluyor, kendin çabalıyorum, yapmaya çalışıyorum. İleride ülkemi çok iyi temsil edeceğimi düşünüyorum. Bu sporu yaptığım için mutluyum” diye konuştu.

Emrah Şahanoğlu: “Kadınlarımızın ve kızlarımızın şiddete karşı spor yapmasını tavsiye ediyorum”

Şiddete karşı kadınların ve kızların spor yapmalarını tavsiye eden Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kickboks Antrenörü Emrah Şahanoğlu ise, Kastamonu’da birçok şampiyon sporcu yetiştirdiklerini ifade ederek, “Asıl vurgulamak istediğim kadınlarımızın, kızlarımızın, bu spora yönlendirilmesidir. Çünkü kadına şiddet konusu her geçen gün artmakta ve haberlerde bunları izliyoruz. Kadınlarımızın ve kızlarımızın güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden mücadele sporları yaparlarsa kendilerine bir özgüven gelir. Kendilerini koruyabilirler. Biz bu düşüncedeyiz. Ayrıca uyuşturucu, sigara gibi birçok kötü alışkanlıkların olduğu bir ortamda, dönemdeyiz. Bu yüzden herkesin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 250’ye yakın sporcu ile çalışıyoruz. Bunların bir bölümü sağlıkları için gelen sporcularımız. Bunların arasında çok sayıda şampiyonluk yaşamış sporcularımız bulunuyor. Avrupa ve Dünya derecesi elde etmiş sporcularımız var. Bizler hem sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz hem de ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sporcumuzu büyüklerde Avrupa ve Dünya şampiyonasına hazırlıyoruz”

Yöreci’nin daha büyük başarılar kazanabileceğine inandıklarını dile getiren Şahanoğlu şöyle konuştu: “Mücadele sporu kilo vermek içinde önemli bir branş. Boks ve Wushu gibi branşlar çok kalori harcatan branşlardır. Kilo vermek için ideal branşlar, sakatlanma riski az. Hilal kızımızda kilo verme amacıyla geldi salonumuza. Kendisi kilo verdi ama biz, baktık sporcumuz yetenekli. Bizde kızımızı şampiyonalara götürdük. Kilo vermek için spora başladık neticede iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Sonra milli takıma alındı. Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etti. İnşallah bu yıl büyüklerde Avrupa ve Dünya şampiyonasında kendisini hazırlayacağız. Kendisinden umutluyum, bütün kadınlarımızı bizler mücadele sporlarına bu vesileyle davet ediyoruz. Kendilerini koruyabilecek derecede bu sporu öğrensinler.”
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